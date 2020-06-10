Москва, , 05:25 — REGNUM Специалисты МЧС РФ продезинфицировали более 29 тысяч объектов транспортной инфраструктуры, сообщает пресс-служба ведомства.

«Обработано более 29 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 6 млн кв. метров», — сообщили в МЧС России.

В ведомстве добавили, что также была проведена санитарная обработка более 22,5 миллиона квадратных метров социально значимых объектов в стране. Среди них — лечебные и образовательные учреждения.

Также сотрудники МЧС РФ проводят и регулярную дезинфекцию собственных объектов. К 10 июня было обработано более 53 тысяч таких объектов.

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