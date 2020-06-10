Магадан, Магаданская область, , 05:30 — REGNUM Профсоюз работников здравоохранения Колымы учредил медаль «За заслуги в борьбе с пандемией (COVID-19)», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного союза организаций профсоюзов.

Медаль «За заслуги в борьбе с пандемией (COVID-19)» Пресс-служба Магаданского областного союза организаций профсоюзов

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«Медалью будут награждать членов профсоюза работников здравоохранения, которые активно участвуют в борьбе с коронавирусом, работают в условиях повышенной опасности, огромной ответственности и сверхнагрузки», — сказала председатель обкома отраслевого профсоюза Наталья Наумова.

Награждение пройдёт в рамках празднования Дня медицинского работника 21 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, меры предосторожности, несмотря на снятие ограничений на передвижение, придётся соблюдать из-за рисков распространения коронавирусной инфекции вплоть до внедрения соответствующих противовирусных вакцин, заявила академик РАН, президент Союза педиатров России Лейла Намазова-Баранова.