Петропавловск-Камчатский, , 05:26 — REGNUM Фельдшер скорой помощи Петропавловска-Камчатского в СМИ рассказал о причинах вспышки коронавируса в медицинском учреждении. Он привёл примеры многочисленных нарушений, допущенных при организации защиты медиков от инфекции.

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ИА Кам 24, опубликовало рассказал фельдшера, который полагает, что официальная статистика не отражает масштабов бедствия.

Вызовы к пациентам с коронавирусом в Петропавловске-Камчатском стали поступать в конце марта — начале апреля. Фельдшер Сергей (фамилию он просил не упоминать) был в составе спецбригады, которой было предписано выезжать на такие вызовы.

Один из первых сигналов, по словам Сергея, поступил из микрорайона Северо-Восток. Звонившая женщина сказала, что у неё заболел муж, сотрудник ФСБ.

«Нас экипировали в костюмы, купленные через дорогу от станции, в колерной. Они предназначены для рабочих, занимающихся покраской машин. Костюм, который выдали мне, не подходил по размеру: рукава короткие, на шее расстегивается, ноги не защищены. Для лица дали обычную медицинскую маску и пластиковые очки», — рассказал фельдшер.

Пациент, к которому тогда прибыла скорая, был в тяжёлом состоянии. Он рассказал, что неделю ходил на службу с температурой, контактировал с сотрудниками, с семьёй. Его госпитализировали в Центр СПИД. Затем в скорую начали поступать звонки от других сотрудников ФСБ на Камчатке. Они контактировали с разными людьми, инфекция пошла по цепочке, потом привезли рабочих на строительство госпиталя Минобороны, у которых был выявлен коронавирус. Они спали в армейских палатках по 20 человек. Цепочка заражений стремительно росла.

Должным образом не защищенные медики скорой помощи заражались сами и заражали коллег.

Как сообщало ИА REGNUM, на станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском произошло массовое заражение сотрудников коронавирусом. Заражены 110 человек, водитель скорой помощи скончался.