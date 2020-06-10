Москва, 10 июня 2020, 06:04 — REGNUM В среду, 10 июня, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь. Температура воздуха +28… +30 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 11 июня в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков, +17… +19 °С.
Ветер юго-восточный (ночью южный, юго-западный) 3−8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +25… +30 °С днём и +15… +20 °С ночью.
В четверг, 11 июня, днём в столице ожидается +29… +31 °С. По области +27… +32 °С. Ночью в регионе ожидается +15… +20 °С, гроза.