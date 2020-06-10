Вашингтон, , 05:03 — REGNUM Число граждан России, желающих выехать из США на Родину, могло возрасти из-за расовых беспорядков в Соединенных Штатов, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов на странице посольства в Facebook.

«Возможно, определенную роль тут сыграли и беспорядки в разных городах США», — заявил он.

По мнению Антонова, желание покинуть США может быть вызвано не только сезонными причинами. Он также отметил, что 10 июня в Россию из Соединенных Штатов вылетели 388 российских граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву вылетел вывозной рейс «Аэрофлота» с российскими гражданами. Ожидается, что самолет приземлится в «Пулково» около 10:57 по московскому времени.

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