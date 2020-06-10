Пекин, , 04:34 — REGNUM В Китае наблюдается значительное улучшение качества воздуха и воды в период с конца января по начало июня текущего года, сообщили 9 июня в Министерстве экологи КНР.

Доля дней с хорошим качеством воздуха в Китае за период с 20 января по 6 июня составила 86,9% в 337 городах страны, что на 4,7 процентных пункта выше, чем годом ранее за тот же период.

Средняя концентрация опасных частиц PM2.5 в воздухе городов страны составила 34 микрограмма на кубометр за указанный период, что на 15% ниже в годовом исчислении. Данные, собранные с 1873 мониторинговых станций, также показали улучшения качества воды. Вероятно, это связано с остановкой промышленности из-за эпидемии нового коронавируса.