Пекин, , 04:29 — REGNUM Новый грузовой маршрут направления Китай-Европа был запущен из столицы китайской провинции Ганьсу города Ланьчжоу на северо-западе Китая до столицы Узбекистана города Ташкента, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

По словам заместителя директора административного комитета Международного сухопутного порта Ганьсу (Ланьчжоу) Луо Чжэ, это первый поезд направления Китай-Европа, идущий по формуле «железная дорога-шоссе-железная дорога».

Поезд гружен ширпотребов из южной китайской провинции Гуандун общим весом 230 тонн на сумму $2,6 млн. Груз пойдет через города Кашгар в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая подуздом, затем пойдет до города Ош в Киргизии грузовиками, и, наконец, достигнет Ташкента на поезде.

Общая протяженность поездки составит 4380 км и займет от семи до десяти дней, что сэкономит пять дней пути относительно прочих вариантов логистики. Обратный поезд, как ожидается, привезет в Китай 525 тонн хлопка из Узбекистана.