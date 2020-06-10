Гуанчжоу, Китай, , 04:21 — REGNUM Мощные проливные дожди и вызванные ими наводнения вынудили 20 096 жителей провинции Гуандун на юге Китая покинуть свои жилища и переселиться в безопасное место, сообщает 9 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Гуандуна, в города Чжаоцин и Цинъюань были доставлены сотни палаток, теплые вещи, бутилированная вода и продукты питания. Местная вооруженная полиция также мобилизовала свой персонал, транспортные средства и вертолеты на эвакуацию пострадавших жителей и укрепления дамб.

Местные метеорологи предсказали, что мощные ливни обрушатся на множество районов провинции и продлятся в течение длительного времени. Сезон дождей продлится с 21 мая по 20 июня.

С начала июня ливни обрушились на огромные районы юга Китая. Кое-где выпало от 100 до 250 мм осадков, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР. Из-за ливней, 52 реки в восьми провинциях Китая, включая Гуандун, Фуцзянь и Гуанси, превысили критический уровень воды.