Пекин, , 04:12 — REGNUM Еще шесть человек, переболевших COVID-19, покинули госпитали Китая по выздоровлению за прошедшие сутки, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, всего 55 пациентов по-прежнему остаются в больницах страны на лечении. Всего 78 357 человек по всей стране благополучно переболели коронавирусной инфекцией нового типа за все время эпидемии в Китае.

Общее число заболевших COVID-19 в стране достигло 83 046 человек, включая 4634 погибших. За прошедшие сутки в Поднебесной не выявлено ни одного локального, но подтверждено три «импортных» случая инфицирования.