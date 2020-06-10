Буэнос-Айрес, , 05:02 — REGNUM В Аргентине за последние сутки зафиксировано рекордное число случаев заражения коронавирусом — 1141. Об этом 10 июня сообщает министерство здравоохранения страны.

С учётом последних суток с самым высоким показателем прироста числа заражений с начала пандемии, общее число случаев заражения коронавирусом в Аргентине достигло 24 761.

Скончались за сутки 24 пациента с коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число умерших достигло 717. Выздоровели 7568 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти столицы Аргентины запросили у ряда стран, в том числе и у России, помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа.

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