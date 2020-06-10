Пекин, , 04:07 — REGNUM На материковой части Китая не выявлено ни одного нового локального случая COVID-19, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения КНР, несмотря на то что локальных случаев в Китае за сутки выявлено не было, тем не менее, было выявлено три «импортных случая» инфицирования.

Смертей от опасной инфекции в стране за последние сутки зафиксировано также не было. Тем не менее, еще у одного человека, прибывшего в Шанхай из-за рубежа, имеется подозрение на заболевание COVID-19.