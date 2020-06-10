Пекин, , 04:04 — REGNUM На материковой части Китая выявлено три новых «импортных» случая COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 10 июня агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальном бюро статистики КНР, общее число таки «импортных», то есть привнесенных из-за рубежа случаев заболевания новой инфекцией в Китае достигло 1786 за все время эпидемии. Из трех новых случаев, два выявлены во Внутренней Монголии на севере страны и еще одни — в городе центрального подчинения Тяньцзине, также на севере страны, отметили в комиссии.

Из общего числа заболевших, 1732 благополучно выписаны из больниц по выздоровлению, еще 54 продолжают получать лечение. Смертей среди «импортных» пациентов в Китае нет.