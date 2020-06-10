Богота, , 04:00 — REGNUM Почти пять тонн кокаина изъяли полицейские в колумбийском порту Буэнавентура, заявил директор антинаркотической службы национальной полиции Хорхе Ремирес 9 июня в видеообращении на странице в Twitter.

Данный груз должен был направиться в Турцию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая стало известно, что в ходе морской операции Orion V, проведенной несколькими десятками государств, было изъято не менее 50 тонн кокаина.

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