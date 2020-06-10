Анадырь, , 04:04 — REGNUM На Чукотке 10 июня началось досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Прежде всего, досрочно могут проголосовать жители отдалённых и труднодоступных населённых пунктов Чукотки.

«Зимники уже отсутствуют и добраться до некоторых мест голосования наземным путём невозможно, мы заключили государственные контракты с двумя компаниями «ЧукотАвиа» и «БилибиноАвиа». Представители избирательных комиссий попадут в труднодоступные местности, в том числе и на вертолётах», — сказала председатель окружного Избиркома Оксана Талызина.

Досрочное проголосовать до 30 июня могут 2300 человек, в их числе оленеводы, золотодобытчики, работники метеостанций. В связи с эпидемиологической ситуацией все меры безопасности будут соблюдены.

Как сообщало ИА REGNUM, фейковые посты о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ распространяются в тех же группах и сообществах в соцсетях, где ранее волонтёрами были обнаружены фейки о коронавирусе.

С 5 июня обнаружено 218 недостоверных сообщений.