Нью-Йорк, США, , 05:01 — REGNUM Граждане России, эвакуирующиеся на родину из США, 9 июня вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву вывозным рейсом российской авиакомпании «Аэрофлот». О вылете самолёта сообщается на информационном табло на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Прибытие самолета Boeing 777−300 рейса SU103 в аэропорт Пулково ожидается 10 июня в 10:57 по местному времени. После выгрузки части пассажиров, самолёт продолжит полёт до Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на родину из рубежа в связи с пандемией коронавируса за период с начала марта вернулись более 240 тысяч граждан России.

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