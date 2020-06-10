Сантьяго, , 02:48 — REGNUM 142 759 случаев заражения новым коронавирусом подтверждено в Чили после получения положительных результатов анализов 3 913 пациентов, 9 июня сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

При этом за сутки в стране от осложнений при заболевании COVID-19 скончалось 93 человека. Всего в стране зафиксировано 2 283 летальных исходов среди лиц с данным заболеванием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Чили скорректировали в сторону увеличения общее количество погибших от осложнений при COVID-19 в стране, объяснив это применением новых правил подсчета.

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