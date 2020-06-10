Бразилиа, , 02:46 — REGNUM В Бразилии за прошедшие сутки скончались 1 272 человек от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Всего с начала пандемии в Бразилии от осложнений COVID-19 умерли 38 406 человек. Также за 9 июня в стране выявили 32 091 случай инфицирования SARS-CoV-2. Всего в южноамериканской стране подтверждено 739 503 случаев заражения новым коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, к 9 июня, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ, количество умерших от COVID-19 пациентов в мире превысило 400 тысяч.

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