Петропавловск-Камчатский, , 02:45 — REGNUM Следственное управление СК России на Камчатке призвал медицинских работников сообщать в ведомство о нарушении их прав, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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«В связи с многочисленными публикациями в СМИ о возможных нарушениях трудовых прав медицинских работников, просим всех, чьи права, по их мнению, были нарушены в части невыплаты денежных компенсаций за работу с пациентами, заражёнными коронавирусом, не обеспечение средствами индивидуальной защиты, прочих, просим обращаться в СУ СК РФ по Камчатскому краю», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, медсестра краевой больницы Камчатки Елена Толстова, у которой лабораторно подтвержден коронавирус, вынуждена лечиться дома сама. Медики больницы пожаловались в редакцию ИА REGNUM на то, что медработники учреждения не обеспечены необходимыми средствами защиты, работают в неприемлемых условиях.