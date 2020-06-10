Петропавловск-Камчатский, , 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Мы договорились о том, что военные тоже будут принимать гражданское население края. С прошлой недели новый госпиталь участвует в нашей новой схеме, когда одно из лечебных учреждений раз в неделю принимает на себя весь поток пациентов с коронавирусной инфекцией», — сообщил зампред правительства Камчатки Роман Василевский.

Он также добавил, что в настоящее время в госпитале находятся 12 гражданских пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 июня на Камчатке выявлено 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки выявлено 46 новых случаев заражения. В стационарах региона находятся 426 пациентов при коечном фонде в 406 единиц.