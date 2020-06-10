Петропавловск-Камчатский, , 02:24 — REGNUM УФСИН Камчатки ответил на публикацию ИА REGNUM о ситуации с зараженными осужденными в исправительном центре, где содержатся граждане, приговоренные к принудительным работам.

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Как сообщили в пресс-службе, информация о том, что в исправительном центре при ИК №5 УФСИН по Камчатскому краю содержатся осужденные с признаками респираторной инфекции и здоровые не соответствует действительности. С 1 июня 2020 года в исправительном центре введены режимно-карантинные мероприятия в связи с выявлением у одного из осужденных симптомов острого вирусного заболевания. Болезнь у него протекает в легкой форме. Он изолирован и находится под наблюдением медицинских работников. У выявленного круга контактных лиц были проведены лабораторные исследования. Данные осужденные изолированы от остальных и находятся под наблюдением врачей.

В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также сотрудников учреждений УФСИН по Камчатскому краю реализуется комплекс профилактических мероприятий. Временно приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий, во всех учреждениях введена ежедневная двукратная термометрия, сформирован необходимый запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов.

На объектах УФСИН Камчатки проводятся дополнительные дезинфекционные мероприятия, в помещениях используется оборудование по обеззараживанию воздуха. На постоянном контроле у медицинского персонала находятся лица, имеющие хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в редакцию агентства обратились осужденные, отбывающие наказание в исправительном центре УФСИН Камчатки, которые приговорены к принудительным работам, а также другие граждане, так или иначе контактирующие с осужденными. Они сообщили, что зараженные коронавирусом осужденные и здоровые люди из их числа находятся в одном помещении, лекарственных препаратов нет. Они также сообщили, что средствами индивидуальной защиты осужденные не обеспечены, они есть только у тех, кому их передают родственники.

Подобные сообщения продолжают поступать в редакцию ИА REGNUM до настоящего времени.