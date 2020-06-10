Стокгольм, , 01:45 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции. Несмотря на то, что высшее должное лицо шведского правительства было застрелено почти 25 лет назад, когда премьер-министр Пальме вместе со своей супругой возвращались из театра, расследование по делу об убийстве до сих пор не завершено. Однако уже 10 июня следственная группа публично озвучит свое заключение. Об этом 9 июня сообщила шведская газета Fria Tider.

10 июня в 9:30 по местному времени состоится пресс-конференция с лицами, ответственными за расследование дела об убийстве премьер-министра Швеции Улофа Пальме. Свое решение озвучит руководитель следственной группы Ханс Меландер.

Будет ли прекращено расследование убийства Пальме и есть ли какой-либо подозреваемый, которому будет предъявлено обвинение в совершении преступления, — вопросы, ответы на которых ждут журналисты, политики и многие граждане от следственной группы. Сообщается, что прокуратура Швеции организует трансляцию завтрашней судьбоносной пресс-конференции на платформе Youtube.