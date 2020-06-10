Буэнос-Айрес, , 01:35 — REGNUM Помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа запросили власти столицы Аргентины у ряда стран, в том числе и России, заявил посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов на брифинге.

По его словам, к послу обратился мэр города Орасио Ларрета. Он попросил направить в Буэнос-Айрес медицинские защитные средства, тесты для выявления коронавируса и аппараты искусственной вентиляции легких.

Феоктистов подчеркнул, что диалог с аргентинскими властями по данному вопросу продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня генсек ООН Антонио Гутерриш призвал развитые страны оказать финансовую поддержку государствам Латинской Америки в условиях пандемии коронавируса.

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