Рига, , 01:06 — REGNUM После отмены режима ЧС в силе остается запрет на международные пассажирские перевозки с третьими странами, не входящими в ЕС, пишет портал nra.lv.

Решение Минздрава Латвии, предлагаемое кабинету, обосновывает временную невозможность восстановления сообщения с третьими странами, сомнениями относительно декларируемых там показателей заболеваемости COVID-19. В случае Латвии, главной страной, куда путешествуют её граждане с различными целями за пределами ЕС, является Россия.

Решение о возобновление международных пассажирских перевозок авиа, морским, автомобильным и железнодорожным транспортом со странами за пределами ЕС и зоны евро, может быть принято 15 июня, после того, как свое мнение на этот счёт выскажет Еврокомиссия, или совместным решением правительств Прибалтийских республик.

Все страны разделены на три категории. При возвращении из которых не нужно соблюдать 14-дневный карантин. Страны после приезда из которых карантин обязателен, и страны сообщение с которыми остается под запретом. Список стран обновляется еженедельно, по пятницам, специалистами из Латвии, Литвы и Эстонии.

Безопасными считаются путешествия в страны с уровнем выявляемой заболеваемостью COVID-19 6 человек на 100 000 населения, или показатели сходные с этим.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.