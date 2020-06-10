Рига, , 00:56 — REGNUM В Латвии заработали детские летние лагеря. Для участия в них дети, воспитатели и другие сотрудники, согласно решению Минздрава Латвии, должны получить медицинскую справку определённого образца, которая подтверждает отсутствия риска заболевания COVID-19, пишет портал diena.lv.

Задача врачей оценить: был ли ребёнок, или взрослый в контакте с лицом, или лицами у которых был выявлен COVID-19? Или мог иметь место контакт со связанными с заболевшими. Нет ли у участников лагеря соответствующих симптомов? Позволяет ли состояние здоровья ребёнка находиться в лагере?

А также, Минздрав простит врачей, оценить психическое и физическое состоянии детей, которые долгое время, из-за режима ЧС не посещали учебные заведения и находились дома, не имея обширных контактов со сверстниками.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.