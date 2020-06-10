Анкара, , 00:55 — REGNUM Власти Турции отменяют большую часть ограничений, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, передаёт 9 июня телеканал NTV со ссылкой на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Полностью снимается запрет на выход на улицу лиц младше 18 лет. Лица старше 65 лет смогут выходить на улицу с 10:00 до 20:00», — сказал он.

Кроме того, с 1 июля в Турции на определённых условиях начнут работать кинотеатры, театры, выставочные залы.

Напомним, 1 июня в турецкие власти смягчили ограничения, разрешив перемещение между городами и открыв пляжи и национальные парки.

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