Маскат, , 00:29 — REGNUM Правительство Омана решило ввести режим карантина еще в четырех регионах из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, говорится в заявлении Верховного комитета страны.

Согласно решению комитета, карантин вводится в регионах Дофар, Масира, Аль-Джабаль Аль-Ахдар и Джабал Шамс с 13 июня до 3 июля. Там будут запрещены собрания туристов и ряд видов деятельность. Как отметили в комитете, это решение было принято для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, за 8 июня в Омане выявили 712 случаев заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в султанате подтвердили 18 198 случаев инфицирования SARS-CoV-2. Жертвами осложнений COVID-19 стали 83 человека.

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