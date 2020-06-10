Ростов-на-Дону, , 00:11 — REGNUM В Ростове-на-Дону сегодня, 10 июня, стартует масштабная дезинфекция. В течение трёх дней спасатели проведут санобработку не только общественных пространств, но и учебных заведений, детских площадок, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

«10 июня пройдет санитарная обработка в Ленинском, Кировском и Октябрьском районах города, 11 июня — работы по дезинфекции пройдут в Ворошиловском, Первомайском и Пролетарском районах, 12 июня — в Советском и Железнодорожном районах города», — уточнил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Напомним, что в мае из региональной казны было выделено 50 млн рублей на приобретение 20 единиц спецтехники для дезинфекции улиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в муниципальных образованиях Ростовской области в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции с апреля проводится санитарная обработка общественных пространств. Войска химзащиты Южного военного округа ранее провели дезинфекцию на предприятиях оборонной промышленности.

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