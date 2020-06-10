Москва, , 00:03 — REGNUM Супруга погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Сергея Захарова заявила, что она не собирается идти на мировую с представителями виновника дорожно-транспортного происшествия. Об этом она заявила журналистам 9 июня.

По мнению супруги Сергея Захарова, актер Ефремов должен сидеть в тюрьме. Ни на какую мировую она идти не собирается.

«Я не хочу никакой мировой, пусть сядет… Хотя бы половину из 12 посидит», — сказала она.

Напомним, Ефремов, будучи пьяным, за рулем своего автомобиля выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре Москвы и столкнулся с легковым автофургоном. Водитель автофургона — Сергей Захаров — скончался от полученных травм.

Ефремов свою вину признал.