Ростов-на-Дону, , 00:01 — REGNUM В Ростовской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекцией число доноров сократилось на 20%. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщил главный врач областной станции переливания крови Сергей Палухин, передаёт ИА REGNUM.

«Желающие, конечно, есть. Но если говорить, что регулярно в среднем около 100 человек посещают станцию, то в связи с коронавирусом упало количество доноров — почти на 20%. Но наши «кадровые» (то есть постоянные) доноры продолжают регулярно приходить на станцию и сдавать кровь», — отметил спикер.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области сократился запас компонентов донорской крови до критического минимума.

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