Рамалла , , 23:58 — REGNUM До 660 возросло количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией на палестинских территориях. Об этом 9 июня сообщила журналистам глава минздрава в Рамалле Май эль-Кела.

По данным главы миндрава, в окрестностях города Хеврон за прошедшие сутки было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Из них коронавирус подтверждён у четырёх несовершеннолетних.

Утром было выявлено двое граждан с заражением коронавирусом, в течение дня количество пациентов с подтверждённым заражением SARS-CoV-2 достигло семи.

Общее количество подтверждённых случаев заражения на сегодняшний день достигло 660. Из них количество случаев летального исхода достигло четырёх.

Читайте ранее в этом сюжете: В Палестине за сутки выявили восемь случаев заражения SARS-CoV-2