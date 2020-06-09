Москва, , 23:58 — REGNUM В России с начала 2020 года произошло 4,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий. Об этом 9 июня сообщил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Александр Быков в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, в текущем году наблюдается снижение показателей как по количеству аварий, так и по числу погибших и пострадавших в них людей, тем не менее с начала года в ДТП погибли уже около тысячи и пострадали более 6,2 тысячи человек.

Быков также сообщил, что на сегодняшний день в России «практически каждое десятое ДТП происходит с участием водителей в состоянии опьянения».

За первые пять месяцев 2020 года Госавтоинспекцией выявлено 240 тысяч случаев управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, из них более чем в 27 тысячах случаев данное правонарушение совершалось водителями повторно, сообщил представитель МВД.