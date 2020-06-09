Кейптаун, , 23:57 — REGNUM Число случаев COVID-19 в Южно-Африканской республики за сутки выросло на 2112 до 52 991, 9 июня сообщило министерство здравоохранения ЮАР.

Согласно отчету, к настоящему моменту число смертей от коронавирусной инфекции в ЮАР составляет 1162. Выздоровевшими считаются 29 006 пациентов.

За все время эпидемии в ЮАР были проведены 968 070 тестирований на SARS-CoV-2. Число выявленных случаев и проведенных тестов является рекордным среди стран Африки.

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