Ростов-на-Дону, , 23:55 — REGNUM В Ростовской области распространение коронавирусной инфекции и ужесточение санитарных требований сказались на запасе компонентов донорской крови. В настоящее время этот уровень достиг критического минимума. Об этом в ходе онлайн-брифинга 9 июня сообщил главный врач областной станции переливания крови Сергей Палухин, передаёт ИА REGNUM.

«Дефицита крови и её компонентов у нас нет. Но запас компонентов крови, который ежегодно находится в нашем банке, с короткими сроками хранения, на данном этапе достиг критического минимума. Это в эритроцитной массе, тромбоцитах», — отметил спикер.

По словам Палухина, на уровень запаса компонентов донорской крови повлияло уменьшение числа доноров в период эпидемии коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время станция переливания крови организовала проведение акции «Суббота доноров». При этом режим работы учреждения не изменился, однако меры санитарно-эпидемиологического контроля усилены.

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