Баку, , 23:54 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Азербайджане за последние сутки увеличилось на 315 и составило 8191, сообщает 9 июня оперштаб при правительстве страны.

По их данным, за последние 24 часа в стране умерли от COVID-19 еще пять человек, поэтому общее число летальных исходов дошло до 98.

«В Азербайджане выявлено еще 315 случаев заражения коронавирусом, 229 человек вылечились. На сегодняшний день в Азербайджане выявлен 8191 факт заражения коронавирусной инфекцией, 4606 человек вылечились, 98 скончались, 3487 продолжают лечение в больницах особого режима», — указано в пресс-релизе оперативного штаба кабинета министров страны.

Кроме того, сообщается, что с начала пандемии SARS-CoV-2 на территории республики было проведено 349,2 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, в мире выявлено уже более семи млн случаев заражения коронавирусом, более 400 тыс. человек умерли от вызванных им заболеваний.

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