Хьюстон, США, , 23:52 — REGNUM Днём Джорджа Флойда объявлен 9 июня в городе Хьюстоне (штат Техас, США), где прошли похороны этого афроамериканца, погибшего от рук полицейских, написал хьюстонский мэр Сильвестр Тёрнер в Twitter.

Комментируя трагическую гибель афроамериканца и церемонию прощания с ним, Тёрнер отметил, что Флойд очень изменил жизнь в США и что «после его последнего вздоха мы все можем дышать свободно».

Тёрнер «Поэтому я, мэр города Хьюстон Сильвестр Тёрнер, с гордостью объявляю этот день Днём Джорджа Флойда в Хьюстоне».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тёрнер выступил на церемонии прощания с Флойдом, похороны которого проходят в его родном Хьюстоне сегодня, 9 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Техаса назвал смерть Флойда трагедией, которая изменит историю