Хьюстон, США, , 23:44 — REGNUM Одной из худших трагедий, которую он когда-либо видел, назвал гибель афроамериканца Джорджа Флойда губернатор американского штата Техас Грег Эбботт. Об этом 9 июня сообщает CNN.

Эбботт заявил, что гибель Флойда изменит ход истории в США, а его жизнь будет напоминанием того, как Америка и штат Техас реагируют на трагедию подобного рода.

Кроме того, губернатор штата дал обещание подключить семью Флойда к обсуждениям полицейской реформы в штате, а также законодательных инициатив по этому вопросу.

На похоронах Флойда, которые состоялись 9 июня в городе Хьюстоне, в котором родился погибший, выступили кандидат в президенты от Демократической партии Джозеф Байден, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер и другие высокопоставленные чиновники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похоронах жертвы полицейского насилия Джорджа Флойда в американском штате Техас.

Читайте ранее в этом сюжете: В Техасе начались похороны Джорджа Флойда