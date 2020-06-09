Женева, Швейцария, , 23:43 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зарегистрировано 108 918 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 7 039 918. Такие данные обнародовала 9 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 3539 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 404 396.

Днём ранее ВОЗ сообщала о 131 296 новых случаях заражения и 3469 умерших пациентах.

Согласно данным организации, лидировать по распространению вируса продолжает регион Северной и Южной Америки, где выявлено более 3,3 млн инфицированных. В странах Европы насчитывается 2,3 млн заражённых, в Восточно-Средиземноморском регионе — около 660 тысяч.