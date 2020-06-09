Екатеринбург, , 23:35 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов), которому Екатеринбургская епархия РПЦ запретила проповедовать, выпустил новое видео с критикой президента России Владимира Путина. Ролик опубликован на YouTube.

Сергий, который ранее был духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской, обвинил президента в подписании закона о создании единого реестра граждан. По мнению проповедника, недопустимо внедрять в России цифровую идентификацию жителей.

«Почему в России создается концлагерь?» — задался вопросом схиигумен.

Проповедник призвал писать в ФСБ и другие силовые структуры заявление на Путина, а также других чиновников и депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергий призвал не подчиняться запретам, вводимым для профилактики COVID-19. Судьбу священнослужителя должны решить на церковном суде. Кроме того, в МВД увидели в проповедях схиигумена признаки экстремизма.

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