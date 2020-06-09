Вашингтон, , 23:23 — REGNUM Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру афроамериканца Чарльза Брауна на должность начальника штаба ВВС США, сообщает 9 июня издание The Hill.

На данный момент Браун занимает пост командира Тихоокеанских военно-воздушных сил.

Издание подчеркивает, что Браун будет первым чернокожим членом Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) со времен печально знаменитого по «иракской пробирке» Колина Пауэлла, бывшего председателем ОКНШ в 1989 — 1993 годах.

The Hill отмечает, что президент США Дональд Трамп, выдвинувший Брауна на эту должность, поздравил его с утверждением еще до начала голосования Сената.

При этом The Hill напоминает, что Браун утвержден в должности на фоне массовых беспорядков и погромов, захлестнувших США после убийства полицейскими в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп обещает почти $3 млрд в поддержку бездомных американцев