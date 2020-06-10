Приштина, , 01:14 — REGNUM Национальный институт общественного здравоохранения Косово вечером 9 июня сообщил, что в результате обследования 294 образцов в крае было выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом за сутки.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 1269 случаев заражения коронавирусом. 31 человек умер в результате осложнений, вызванных COVID-19. 912 пациентов уже здоровы.

В воскресенье 7 июня правительство Косово ввело новые, облегченные меры по борьбе с эпидемией, что вызвало опасения относительно возможности нового всплеска эпидемии.

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