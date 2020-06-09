Красногорск, , 23:06 — REGNUM В Московской области будет сохранено около четырёх тысяч коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили 9 июня в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что обратное перепрофилирование инфекционных стационаров будет осуществляться в несколько этапов.

«В результате в Московской области предполагается оставить более 20 отделений общей мощностью почти четыре тысячи коек для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что к прежнему режиму работы вернутся стационары в десяти медицинских организациях, которые были перепрофилированы на приём пациентов с коронавирусом. Это временные инфекционные центры в Клинской, Ивантеевской, Мытищинской, Щелковской, Одинцовской, Наро-Фоминской, Талдомской и Воскресенской больницах, а также в Московском областном госпитале ветеранов войн и МОНИКИ имени Владимирского.

Согласно последним данным, за весь период с начала эпидемии в Подмосковье выявлено 45 722 случая заражения коронавирусом, скончались 590 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 12 672 человека.