Рига, , 22:34 — REGNUM Наиболее одинокими себя в Латвии чувствуют молодые люди с высокими доходами. Об этом 9 июня пишет портал Diena. lv со ссылкой на результаты майского социологического опроса компании Kantar, в котором приняло участие 800 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

Так, 58% опрошенных признались, что чувствовали себя одинокими в течение последнего года. Причём в возрастной группе от 18 до 29 лет одинокими себя чувствуют регулярно 28% опрошенных, а в группе от 50 до 60 лишь 22%.

Отмечается, что чувство одиночества характерно для женщин от 18 до 29 лет, бездетных, зарабатывающих в месяц от 701 евро и выше. В целом, в группе лиц с доходами свыше 701 евро одинокими себя чувствовали 43% опрошенных, в группе с ежемесячными доходами от 301 до 500 евро уже 36%, до 300 евро в месяц — всего 14%.

Чувство одиночества в большей мере характерно для жителей Риги — 36%. В Рижском районе таких 17%, в Латгалии и Курземе — 13%, в Земгале и Видземе — 11%.