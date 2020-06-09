Рим, , 22:10 — REGNUM В Италии за последние сутки подтверждено 283 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 235 561. Такие данные обнародовал 9 июня департамент гражданской обороны страны.

Сообщается также, что за сутки в больницах Италии скончались ещё 79 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода достигло 34 043.

Излечились и были выписаны из больниц уже 168 646 человек, 2062 из которых — за последние сутки.

Напомним, днём ранее в Италии было выявлено 280 новых случаев заражения коронавирусом, 65 пациентов скончались.