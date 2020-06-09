Баку, , 22:01 — REGNUM Карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции продлили до 1 июля власти Азербайджана. Об этом 9 июня сообщил оперативный штаб при правительстве республики.

Кроме того, в ряде городов страны в период с 14 по 16 июня будут ужесточены санитарные меры. В городах Баку, Гянджа, Лянкяран и Сумгайыт, а также на территории Абшеронского, Евлахского, Исмаиллинского, Кюрдамирского, Сальянского районов будет приостановлена деятельность в сферах услуг и торговли, не будет работать общественный транспорт.

Гражданам в эти дни можно будет выйти из дома только при наличии специального разрешения от МВД. Передвижение на личных автомобилях будет запрещено. Решение об ужесточении санитарных мер было принято в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в стране за последние несколько суток.

Ранее ИА REGNUM сообщало о переносе даты возобновления авиасообщения с Азербайджаном властями Казахстана.

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстан перенес возобновление авиасообщения с Азербайджаном