Москва, , 21:50 — REGNUM Таганский суд Москвы отправил актера Михаила Ефремова под домашний арест на два месяца. Решение об избрании Ефремову меры пресечения принято сегодня, 9 июня.

Напомним, что Ефремов накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи за рулем своего автомобиля, на Смоленском бульваре в Москве устроил ДТП. Автомобиль Ефремова столкнулся с легковым автофургоном. Утром 9 июня водитель фургона скончался.

В крови Ефремова были обнаружен алкоголь и наркотические вещества.

Свою вину Ефремов признал.

Суд отправил его под домашний арест на два месяца.