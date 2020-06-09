Москва, , 21:17 — REGNUM Заслуженный артист России Михаил Ефремов, устроивший смертельное дорожно-транспортное происшествие в центре Москвы, признал свою вину в Таганском суде Москвы.

Напомним, что Ефремов накануне, находясь в состоянии алкогольного опьянения, будучи за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения на Смоленском бульваре в Москве и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона скончался в больнице.

«Все это, конечно, чудовищно», — сказал Ефремов в суде.

Свою вину он признал.

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