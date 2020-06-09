Москва, , 21:13 — REGNUM Коронавирусная инфекция по состоянию на 9 июня выявлена у 1502 российских военнослужащих. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях на текущие сутки установлено 1502 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на сегодняшний день 813 человек проходят лечение в госпиталях Минобороны, 29 военнослужащих находятся в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения, 216 человек содержатся в изоляторах по месту прохождения службы, ещё 444 военнослужащих изолированы на дому.

По информации ведомства, за последние сутки в Вооружённых силах после прохождения лечения выздоровели 77 военнослужащих, общая численность выздоровевших достигла 4532 человек.