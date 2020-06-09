Липецк, , 20:41 — REGNUM В Липецкой области принято решение о переносе сроков начала летней оздоровительной кампании, которая стартует не раньше перехода к третьему этапа снятия введённых из-за коронавируса ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Сейчас детские лагеря и базы отдыха закупают бесконтактные термометры, антисептики, дезинфектанты, обеззараживатели воздуха и средств индивидуальной защиты для персонала. Программы мероприятий меняют так, чтобы почти все они проводились на открытом воздухе. Прорабатывается вопрос по заключению договоров с лабораториями на проведение тестов на COVID-2019 у сотрудников, которые будут работать в лагерях. Кроме того, уточняются условия договоров с перевозчиками и компаниями, оказывающими услуги по организации питания, в части усиления противоэпидемиологических мер.

«Мы продолжаем серьезную подготовку к открытию детских загородных лагерей, создаются все условия для их деятельности. Заезды будут осуществляться при условии выполнения в полном объеме предписаний надзорных органов», — рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Открытие летних пришкольных лагерей тоже пока только обсуждается, хотя программы отдыха и оздоровления уже разработаны и утверждены. В случае улучшения эпидемической ситуации детей готовы принять более 300 пришкольных лагерей.

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