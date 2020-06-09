Душанбе, , 20:40 — REGNUM Подразделения разведки 201-й российской военной базы в Таджикистане приступили к проведению учебно-боевых действий на горном полигоне Ляур, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

В рамках обучения военные на технике совершили марш в район незнакомой местности, где должны будут отработать на практике действия по тактико-специальной подготовке и по выживанию в условиях дикой природы.

Планируется, что личный состав разведывательного подразделения базы осуществит ряд учебно-боевых задач в условиях современного общевойскового боя, а также в ходе борьбы с небольшими террористическими отрядами.

При проведении этих учений особое внимание будет уделяться отработке практических действий и приёмов в засаде и дозоре при условном нападении противника, при ведении разведки в зоне вооружённого конфликта, а также по уничтожению беспилотных летательных аппаратов.

Военнослужащие отработают приёмы и способы ведения разведывательных действий с помощью современных технических средств, используемых в разведке: «Фара», «Соболятник», «Ирония» в сложной дневной и ночной обстановке в любых погодных условиях.

Кроме того, разведчики в составе военных подразделений базы должны будут продемонстрировать свои навыки в оказании сопротивления диверсионно-разведывательным группам условного противника.

Обучение и согласование разведывательных подразделений завершится в конце июня. По окончании учений будут проведены контрольные занятия по тактической, тактико-специальной и огневой подготовкам.

В сообщении отмечается, что к занятиям привлечено порядка 500 военнослужащих, а также свыше 50 единиц боевой и автомобильной техники.