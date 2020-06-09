Анкара, , 20:35 — REGNUM В Турции за последние сутки зафиксировано 993 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 172 114 человек. Такие данные привёл 9 июня министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Он также сообщил, что за сутки в больницах Турции скончались ещё 18 пациентов с СOVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 4729.

За весь период с начала эпидемии в стране излечились и были выписаны из больниц 144 598 пациентов с коронавирусом, в том числе 3218 человек — за последние сутки.